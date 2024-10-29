Milyonlarca emekli ek zam kararını bekliyor!
Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek olan zamlarda. Kararlaştırılacak zam oranının hayat pahalılığına çözüm olması ümit ediliyor. 2025 yılının başlamasıyla birlikte uygulanacak zam kök aylıkları da arttıracak. Peki rakamlar ne diyor? İşte ayrıntılar...
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam uygulanacak. Milyonlarca emeklinin beklentisi uygulanacak zam oranlarının ekonomik dalgalanmaların getirdiği hayat pahalılığına karşı emeklilerin yüzünü güldürecek bir rakam olmasını bekliyor.
Memur emeklileri ise %6 zam ve 2024’ün ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonu %10’u aşan kısmı kadar fark alacak.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre zam oranı memur emeklilerinde yüzde 9.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.44 seviyesinde bekleniyor.