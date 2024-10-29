Milyonlarca emekli ek zam kararını bekliyor!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam uygulanacak. Milyonlarca emeklinin beklentisi uygulanacak zam oranlarının ekonomik dalgalanmaların getirdiği hayat pahalılığına karşı emeklilerin yüzünü güldürecek bir rakam olmasını bekliyor.

Memur emeklileri ise %6 zam ve 2024’ün ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonu %10’u aşan kısmı kadar fark alacak.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre zam oranı memur emeklilerinde yüzde 9.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.44 seviyesinde bekleniyor.