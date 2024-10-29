Milyonlarca emekli ek zam kararını bekliyor!

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek olan zamlarda. Kararlaştırılacak zam oranının hayat pahalılığına çözüm olması ümit ediliyor. 2025 yılının başlamasıyla birlikte uygulanacak zam kök aylıkları da arttıracak. Peki rakamlar ne diyor? İşte ayrıntılar...

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Milyonlarca emekli ek zam kararını bekliyor!
Yayınlanma:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam uygulanacak. Milyonlarca emeklinin beklentisi uygulanacak zam oranlarının ekonomik dalgalanmaların getirdiği hayat pahalılığına karşı emeklilerin yüzünü güldürecek bir rakam olmasını bekliyor.

Memur emeklileri ise %6 zam ve 2024’ün ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonu %10’u aşan kısmı kadar fark alacak.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre zam oranı memur emeklilerinde yüzde 9.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.44 seviyesinde bekleniyor.

Kira ve maaş ödemeleri kayıt dışına mı kayıyor? TCMB verileri açıkladı!Kira ve maaş ödemeleri kayıt dışına mı kayıyor? TCMB verileri açıkladı!Ekonomi
ekonomi emekli
Günün Manşetleri
Hizbullah’tan İsrail’e eş zamanlı saldırılar
Ulusal Kanal 24 yaşında!
TGB'den İstanbul'da Mustafa Kemal Yürüyüşü
İstanbul'da görkemli tören
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Türkiye Gençlik Birliği, Galata Köprüsü'ne pankart astı
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
"Güçlü devlet ve üreten milletle zorlukları aşacağız"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin
Coco-Cola'da skandal! Coco-Cola'da skandal!
Mersin'de deprem! Mersin'de deprem!
Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı! Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı!
İstanbul’da PKK operasyonu İstanbul’da PKK operasyonu