Coca-Cola skandalından sonra Lay’s de listeye eklendi! İşte ayrıntılar

Coca-Cola Europacific Partners, Belçika’daki Gent üretim tesisinde yapılan rutin denetimlerde klorat tespit edilmesi üzerine, belirli parti numaralarına sahip içecekleri geniş çapta geri çağırma kararı almış ve tüketicileri bu ürünleri kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

Bu gelişmenin ardından şimdi de ABD merkezli cips üreticisi Lay’s, satışa sunduğu bir üründe alerjen madde tespit edilmesi nedeniyle benzer bir adım attı.

AÇIKLANAMAYAN SÜT İÇERİĞİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Lay’s’in yalnızca ABD pazarı için üretilen 350 gramlık bir cips paketinde daha önce belirtilmeyen bir süt ürünü tespit edildi.

FDA, özellikle süt alerjisi veya laktoz hassasiyeti bulunan bireyler için bu durumun ciddi sağlık riski taşıdığını ve hatta ölümcül alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

TEHLİKE UYARISI

Lay’s cipslerinde tespit edilen açıklanmayan süt içeriği, FDA tarafından "birinci sınıf tehlike" kategorisinde değerlendirilerek en yüksek risk seviyesinde sınıflandırıldı.

Yetkililer, bu ürünlerin yalnızca Washington ve Oregon eyaletlerinde satıldığını duyurdu. Ancak tüketicilerin bu cipsleri kesinlikle tüketmemesi ve derhal iade etmesi gerektiği vurgulandı.

FDA uzmanları, süt alerjisi olan bireylerin bu cipsleri tüketmesi halinde hayati risk taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Son dönemde gıda sektöründe art arda yaşanan geri çağırmalar, tüketicilerin güvenli gıdaya erişimi konusundaki endişelerini artırırken, firmaların denetim ve üretim süreçlerinde daha titiz davranması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.