Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine "Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu" kitabı

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan devlet başkanları ve liderlere İletişim Başkanlığının yayımladığı ve daha yaşanabilir dünya için Türkiye’nin "Sıfır Atık" konusunda attığı adımlar ve yapılan çalışmaları konu alan Türkiye’nin Sıfır Atık Yolculuğu kitabını hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN G20 LİDERLERİNE "TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK YOLCULUĞU" KİTABI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdim yazısını kaleme aldığı kitap, "Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları", "Türkiye’de Atık Yönetimi ile İlgili Kurumsal Yapı", "Türkiye’de Atık Yönetimi ile İlgili Hukuki Düzenlemeler" ve "Sıfır Atık Hareketi" olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. Dünyanın insanlığın ortak evi olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan kitap, küreselleşen dünyada insanlığın karşılaştığı çevre sorunlarına ve dünyadaki sıfır atık gelişim sürecine değiniyor.



Her ülkenin katkı vermek istediği bir cazibe merkezi haline gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" hakkında detaylı bilgiler içeren kitapta, çevre sorunlarını insanlığın lehine bertaraf etmek için kamu ve özel sektörün iş birliğinin son derece önemli olduğu vurgulanıyor. Kitapta ayrıca sıfır atık ve çevre sorunları için sivil toplumun katılımı ile ulusal çabalar, ikili, bölgesel ve çok-taraflı düzeyde uluslararası iş birliğinin de gerekliliğinin üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da takdim yazısında dünyanın salgın hastalıklar ile sınırsız tüketimin neden olduğu iklim ve gıda krizi gibi çetin sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan "üçlü gezegen krizi"yle mücadelede başarılı olmak için küresel dayanışmanın önemini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fakat uluslararası dayanışma giderek aşınmakta, iş birliğinin yerini benmerkezci yaklaşımlar almaktadır. Bunun faturasını ise başta Afrika ve Asya kıtasındaki dezavantajlı ülkeler olmak üzere tüm insanlık ödemektedir. Ülkemizin, iklim değişikliği ve kirliliğin sebebi olarak gösterilen sorunlarda, gelişmiş ülkelere kıyasla, neredeyse hiçbir payı yoktur. Buna rağmen, Türkiye olarak, dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getiriyor hem de küresel düzeyde yürütülen çalışmalara destek veriyoruz."

Erdoğan, Paris İklim Anlaşmasına, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında olduklarına dikkati çekerek, "Sıfır atıktan yenilenebilir enerji projelerine, millet bahçelerinden orman varlığımızı artırmaya, atık su arıtmadan hava kalitesi ölçümüne kadar pek çok uygulamayla daha temiz ve yeşil Türkiye için çaba sarf ediyoruz. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5’incisi, dünya 12’ncisiyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonunu engelledi. 2053 yılı Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Çölleşme ve erozyonla mücadelede de dünyanın lider ülkelerinden biriyiz" dedi.

''TABİATI ALLAH’IN BİR EMANETİ OLARAK GÖRÜYORUZ''



"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin" buyuran bir inancın mensupları olduklarını aktaran Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: