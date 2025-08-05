Cumhuriyetçiler harekete geçti: Bill ve Hillary Clinton Epstein için ifadeye çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Denetim ve Kamu Reformu Komitesi Başkanı James Comer, yaptığı açıklamada, eski Başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın da aralarında bulunduğu bir dizi üst düzey eski hükümet yetkilisine Kongre’de ifade vermeleri için celp gönderildiğini duyurdu.

EPSTEIN DOSYASINDA “TAM VE SANSÜRSÜZ” TALEBİ

Söz konusu celpler, geçen ay Demokratlar önderliğinde sunulan ve üç Cumhuriyetçinin de destek verdiği bir girişimin ardından geldi. Bu girişimde, Adalet Bakanlığı’ndan “Epstein dosyalarının tam, eksiksiz ve sansürsüz haliyle paylaşılması” talep edilmişti. İki partinin de desteğini alan bu oylama sonrası komite harekete geçti.

Comer, ayrıca Cumhuriyetçilerin önderliğinde gerçekleştirilen bir diğer oylamayla, Epstein olayıyla bağlantılı 10 eski ABD yetkilisinin daha ifadeye çağrıldığını belirtti.

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde hücresinde ölü bulunmuştu.

Dava dosyalarında; Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi dünyaca ünlü isimlerin adı geçmişti.

FBI VE ADALET BAKANLIĞI’NDAN “İNTİHAR” SONUCU

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Epstein’ın hücresinde intihar ettiğine karar verildi. Kamuoyunda yer alan “suikast” iddialarına karşın, bakanlık yetkilileri, “müşteri listesi”ne veya büyük çaplı bir örtbas operasyonuna dair kanıt bulunamadığını öne sürdü.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’in “İsrail için çalıştığını” iddia ederek, Washington’da bu görüşün yaygın olduğunu ama kimsenin bunu açıkça dile getiremediğini savundu.

Wall Street Journal gazetesi ise, Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, 50. doğum günü vesilesiyle yakınlarından mektup istediğini; bu mektuplardan birinin de Donald Trump’a ait olduğunu yazdı.