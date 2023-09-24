Dang humması salgını vakaları artıyor: Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı sayısı yükseltı!

Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 900’ü aştı. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, dang humması vakaları nedeniyle hastanelerde yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktardı.

Dang humması salgını vakaları artıyor: Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı sayısı yükseltı!
Dang humması salgını vakaları artıyor: Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı sayısı yükseltı!
Editör: Süleyman Daban

Bangladeş’te dang humması salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 909’a ulaştı.
Bangladeş'te dang hummasına bağlı can kaybı artıyor. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 909’a yükseldiği bildirildi. Ülkede bugün 16 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 8 kişi ise hastaneye başvurdu.

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Bangladeş'te her gün ortalama 2 bin 600 ile 2bin 800 hastanın dang humması nedeniyle hastaneye başvurduğu ifade edilerek, dang humması vakaları nedeniyle hastanelerde yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 10 bin 470 dang humması hastası tedavi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# dünya # sağlık # bangladeş # dang humması
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