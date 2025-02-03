Danimarka’dan Trump’a net yanıt: Grönland satılık değil!
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma isteği Danimarka ile ABD arasında diplomatik gerilime yol açtı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Brüksel’de düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı.
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Frederiksen, Trump’ın Grönland’ı satın almak istediğine dair sözlerine yanıt vererek, "Grönland, Danimarka’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve satılık değildir" ifadelerini kullandı.
Danimarka Başbakanı, ABD’nin Arktik bölgesine yönelik güvenlik kaygılarını anladığını ancak bu tür tekliflerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Frederiksen, "Eğer mesele bölgesel güvenliği sağlamaksa, bunun için birlikte çözüm bulabiliriz" dedi.