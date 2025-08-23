Deprem alarmı! 6,0 büyüklüğündeki sarsıntı

El Salvador’un Acajutla şehri açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Acajutla’ya yaklaşık 81 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı. Yetkililer, bölgede yaşayanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

