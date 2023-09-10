Devletlerin dışında bir oluşum! Dünyanın en gizli örgütleri nedir?

Dünyadaki gizli örgütler, pek çok insanın merak ettiği ve komplo teorilerine konu olan bir konudur. Gizli örgütler, genellikle belirli bir amaç, ideoloji veya çıkar doğrultusunda kurulmuş, üyeleri ve faaliyetleri hakkında çok az bilgi bulunan, toplumdan ve devletten gizlenen örgütlerdir.

DÜNYA'DAKİ GİZLİ ÖRGÜTLER NEDİR?

Gizli örgütler, tarih boyunca dünyada yaşanan birçok olayın arkasında oldukları iddia edilmiştir. Bazı gizli

örgütler, dünya siyaseti, ekonomisi ve kültürü üzerinde etkili olmaya çalışmış, bazıları ise mistik, ezoterik veya dini bir bilgiye ulaşmayı hedeflemiştir. İşte dünyadaki en bilinen ve en gizemli gizli örgütlerden bazıları:

İLLUMİNATİ

1 Mayıs 1776 yılında Alman filozof Adam Weishaupt tarafından kurulan bir gizli cemiyettir. Örgütün amacı, aydınlanma çağının fikirlerini yaymak ve kilisenin baskısından kurtulmaktı. Örgüt, Fransız Devrimi’nde rol oynadığı iddia edilmiştir. Örgütün sembolü gözü olan piramittir. Örgütün günümüzde de var olduğu ve dünya üzerindeki siyasi, ekonomik ve kültürel olayları yönlendirdiği iddia edilmektedir.

MASONLUK

Taş ustalarının oluşturduğu bir loncadan köken alan bir gizli cemiyettir. Örgütün amacı, insanlığın ahlaki ve manevi gelişimine katkıda bulunmaktır. Örgütün üyeleri arasında pek çok ünlü siyasetçi, bilim insanı, sanatçı ve asker vardır. Örgütün sembolü cetvel ve pergel ile G harfidir. Örgütün tarihte pek çok devrimde, savaşta ve komplotta rol oynadığı iddia edilmektedir.

OPUS DEİ

2 Ekim 1928’de İspanyol papaz Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan bir Katolik örgütüdür. Örgütün amacı, Katolik inancını güçlendirmek ve yaymaktır. Örgütün üyeleri arasında pek çok zengin, eğitimli ve nüfuzlu kişi vardır. Örgütün serveti 2.8 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Örgütün bazı üyelerinin kendilerine işkence yaptıkları ve Vatikan’ın iç işlerine müdahale ettikleri iddia edilmektedir.

KURU KAFA VE KEMİKLER

1832 yılında Yale Üniversitesi’nde kurulan bir öğrenci topluluğudur. Örgütün amacı, ABD’nin elitlerini yetiştirmek ve onlara güçlü bağlar kurmaktır. Örgütün üyeleri arasında pek çok ABD başkanı, bakanı, iş adamı ve medya patronu vardır. Örgütün sembolü kuru kafa ve kemiklerdir. Örgütün CIA ile bağlantılı olduğu ve dünya siyasetini yönlendirdiği iddia edilmektedir.

TRİLATERAL KOMİSYONU

1973 yılında ABD’li bankacı David Rockefeller tarafından kurulan bir uluslararası örgüttür. Örgütün amacı, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik arasında işbirliği sağlamak ve küresel sorunlara çözüm bulmaktır. Örgütün üyeleri arasında pek çok devlet başkanı, bakan, diplomat, akademisyen ve iş insanı vardır. Örgütün sembolü üçgen içinde üç çizgidir. Örgütün Yeni Dünya Düzeni’ni kurmaya çalıştığı ve demokrasiyi tehdit ettiği iddia edilmektedir.