Doğu Akdeniz'de Denizaltı Savaşları

İsrail, bir yandan Gazze’ye kara harekâtı mesajları verirken, diğer yandan kendisine yönelik müdahaleleri caydırmak amacıyla deniz gücünü sahaya sürdü.



İsrail Donanması’na bağlı denizaltıların, olası bir müdahaleye karşı Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi’ne sevk edildiği bildirildi. Bu denizaltılardan birinin nükleer başlık taşıdığı değerlendiriliyor.



Yunan basını, İsrail denizaltılarının sahaya çıkışını Türk Donanması’nın Doğu Akdeniz’deki tatbikatlarıyla ilişkilendirdi. Pentapostagma Gazetesi’nin haberinde “İsrail denizaltılarının varlığı, tatbikat bahanesiyle Kıbrıs yakınlarına gönderilen Türk filosunun, savaşın tırmanması durumunda Gazze'ye olası bir müdahale planıyla ilgilidir.” denildi.



Türk güvenlik kaynakları da geçen gün yaptığı açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimiz her zaman ve hiç kimsenin olmadığı kadar Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ve Türk Donanması’nın yanında ABD ve Rusya'ya ait denizaltıların da Doğu Akdeniz'de olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, ABD'nin bölgeye gönderdiği uçak gemisi görev grubuna mutlaka denizaltıların da refakat ettiğini belirtiyor. Ayrıca balistik füze atabilen Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Florida'nın da kısa süre önce Akdeniz'e girdiği bildiriliyor.



Rus Donanması'nın ise zaten Tartus Üssü'nde görev yapan denizaltısı bulunuyor. Buna ilaveten son günlerde İspanya açıklarında bir Rus denizaltısının görüntülendiğine yönelik haberler geliyor.



Türkiye, Rusya, ABD ve İsrail denizaltılarının sahaya indiği bir dönemde, Mısır’ın da boş durmadığı anlaşılıyor. İsrailli gazeteciler, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin “savaş pozisyonu” aldığını yazarken, ordunun daha önce planlanmamış bir tatbikata başladığı bildiriliyor.



Filistin’e “yanındayız” mesajı gönderen Çin de bölgeye 6 savaş gemisi konuşlandırdı. Çin Donanması'nın 44. Görev Gücü, Kuveyt'in Shuwaikh Limanı'nda bulunuyor. 45. Görev Gücü ise, Somali'nin kuzeyindeki Aden Körfezi'nde dolaşıyor.



