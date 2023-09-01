Doğu Avrupa'da tansiyon yükseliyor! Belarus'un hava sahası ihlal edildi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı NATO karşıtı hareket devam ediyor. Öte yandan Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya’ya ait askeri helikopterin Belarus hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Doğu Avrupa'da tansiyon yükseliyor! Belarus'un hava sahası ihlal edildi
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Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, Polonya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.

Polonya'nın Belarus hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus'tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Polonya’nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bilgisi verildi.

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