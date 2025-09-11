Doha saldırısı sonrası BM’den cılız tepki: İsrail’in adını anmadan kınadılar

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine düzenlenen saldırıyı görüşmek üzere toplandı. Konsey üyeleri tarafından kabul edilen ortak açıklamada saldırı kınandı, fakat saldırıyı yapan İsrail’in adı anılmadı.

Açıklamada, “Güvenlik Konseyi üyeleri, 9 Eylül’de önemli bir arabulucu olan Doha’da düzenlenen son saldırıları kınadılar. Sivil kayıplar nedeniyle derin üzüntülerini dile getirdiler. Konsey üyeleri, gerilimin azaltılmasının önemini vurguladı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. BM Şartı ilkeleri doğrultusunda Katar’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurguladılar.” denildi.

Konsey üyeleri ayrıca Katar’ın, Mısır ve ABD ile birlikte bölgedeki arabuluculuk çabalarındaki rolünü hatırlattı. Açıklamada, Hamas tarafından tüm rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze’deki savaşın sona erdirilmesinin öncelik olduğu ifade edildi. Diplomatik çabaların önemine dikkat çekilerek taraflara “barış fırsatını değerlendirmeleri” çağrısı yapıldı.