Ediz Gürel gururlandırdı: Dünya Satranç Şampiyonu Gukesh’i mağlup etti

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nda Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek Türk satranç tarihinde bir ilke imza attı. Genç sporcu bu galibiyetle tarihe geçti.

Ediz Gürel gururlandırdı: Dünya Satranç Şampiyonu Gukesh'i mağlup etti
Özbekistan’ın Semerkant kentinde 3 Eylül’de başlayan 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nda 7. tur heyecanı yaşandı. Türk satrancının genç ismi Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Satranç Şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’imağlup etti.

Bu sonuçla Ediz Gürel, Türk satranç tarihinde resmi bir maçta dünya şampiyonunu yenen ilk sporcu oldu. Bu tarihi zafer, hem Türkiye’de satrancın yükselişini hem de genç oyuncuların uluslararası sahnedeki iddiasını ortaya koydu.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası, dünya şampiyonluğu yolunda kritik öneme sahip. Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, 2026 Adaylar Turnuvası’na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye’yi turnuvada 2011 doğumlu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ve 2008 doğumlu Büyükusta Ediz Gürel temsil ediyor. 7. tur itibarıyla her iki oyuncu da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

Turnuva, 15 Eylül’e kadar Semerkant’ta devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

