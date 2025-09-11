Ergene’de kötü koku sorunu büyüdü: 8,6 milyon TL ceza!

Ergene’nin Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerindeki koku şikâyetleri üzerine başlatılan denetimlerde, Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi’ne arıtmasız deşarj yaptığı tespit edilen 7 işletmeye toplam 8 milyon 692 bin TL ceza kesildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ergene’de kötü koku sorunu büyüdü: 8,6 milyon TL ceza!
Yayınlanma:

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde artan koku şikâyetleri üzerine başlatılan denetimler kapsamında 7 işletmeye toplam 8 milyon 692 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, özellikle son 2–3 aydır mesai gözetmeksizin bölgede yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, Velimeşe istikametinden gelen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi’ne atık sularını mevzuata uygun arıtmadan bırakan 7 işletme tespit edildi. Bu işletmelere toplam 8 milyon 692 bin TL ceza kesildi.

Öte yandan, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi havuzlarındaki koku emisyonunun belirlenmesi amacıyla numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ayrıca, arıtma tesisinden kaynaklanabilecek hidrojen sülfür (H₂S) gazı için 2 ay süreyle kalacak pasif örnekleme tüpleri hem arıtma tesisi hem de mahalle yakınlarına olmak üzere 10 noktayayerleştirildi.

Yetkililer, ölçüm ve analiz sonuçlarının tamamlanmasının ardından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ceza
