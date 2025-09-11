Samsun’da tarihi an: İnsansı robota temsili kimlik kartı verildi

Konya Bilim Merkezi’nin geliştirdiği insansı robot, TÜBİTAK ve Canik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şenlik kapsamında Samsun’a getirildi. Önce kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla buluşan robot, daha sonra şenlik alanına geçti.

Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği robota “Fastman Canik” adı verildi. Canik Nüfus Müdürlüğü de robota ilçenin fahri vatandaşı unvanını vererek temsili kimlik kartını hazırladı.

“FASTMEN ARTIK BİZİM FAHRİ KARDEŞİMİZ”

Canik Nüfus Müdürü İbrahim Kök, yaptığı açıklamada robotun ilçelerini çok sevdiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Kendisini fahri olarak ilçemiz kaydına aldık. Fahri olarak bir kardeşimiz oldu artık. Fastman Canikli’dir. Hoş geldi, sefa geldi.”

Konuşmanın ardından Kök, robot Fastman Canik’e hazırlanan temsili kimlik kartını takdim etti.

Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler insansı robotla hatıra fotoğrafı çektirdi.