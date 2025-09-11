Milli yıldız Yunus Akgün’e dev talip: Gözler Galatasaray yönetiminde

Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün, Avrupa devlerinin radarında. La Liga’nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılı yönetim ise gelen tekliflere rağmen oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.

Takvim’in haberine göre Atletico Madrid, Yunus Akgün için resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübünün, Konya’da oynanan Türkiye - İspanya maçına scout göndererek Yunus’u izlediği ve oyuncuyu yakın markaja aldığı öğrenildi.

Atletico yetkililerinin, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın oynayacağı maçlarda da milli futbolcuyu takip etmeye devam edeceği belirtildi.

KOLAY KOLAY SATILMAYACAK

2018 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Yunus Akgün’ün, kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun devre arasında satılmasına sıcak bakmıyor.

Ancak yönetim, astronomik bir teklif gelmesi halinde Atletico Madrid’in önerisini değerlendirebileceğini belirtiyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Yunus Akgün, bugüne kadar 16 kez A Milli Takım forması giydi.

Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 109 maça çıkan Akgün, takımına 18 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.

