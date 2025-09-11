Bir kentte ekmeğe zam!

Kentte uzun süredir 12 TL’den satılan 210 gramlık ekmek, yeni zam kararıyla birlikte 15 TL olarak belirlendi. Fiyat artışının bugünden itibaren yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Fırıncılar Odası, zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artışı gösterdi. Fırıncılar, artan maliyetler karşısında mevcut fiyatlarla üretim yapmanın zorlaştığını vurguladı.

SON ZAM ŞUBATTA YAPILMIŞTI

Erzincan’da ekmeğe en son zam 2025 yılının şubat ayında yapılmıştı. Yeni kararla birlikte ekmek fiyatı yıl içinde ikinci kez artmış oldu.