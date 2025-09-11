Bir kentte ekmeğe zam!

Erzincan’da ekmek fiyatlarına yeniden zam yapıldı. Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı’nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı ile alınan karar doğrultusunda ekmek fiyatları 12 Eylül 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde artırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bir kentte ekmeğe zam!
Yayınlanma:

Kentte uzun süredir 12 TL’den satılan 210 gramlık ekmek, yeni zam kararıyla birlikte 15 TL olarak belirlendi. Fiyat artışının bugünden itibaren yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Fırıncılar Odası, zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artışı gösterdi. Fırıncılar, artan maliyetler karşısında mevcut fiyatlarla üretim yapmanın zorlaştığını vurguladı.

SON ZAM ŞUBATTA YAPILMIŞTI

Erzincan’da ekmeğe en son zam 2025 yılının şubat ayında yapılmıştı. Yeni kararla birlikte ekmek fiyatı yıl içinde ikinci kez artmış oldu.

2025’in en çok satan 10 lüks otomobili açıklandı: Zirvede sürpriz model var2025’in en çok satan 10 lüks otomobili açıklandı: Zirvede sürpriz model varOtomobil
Zeytinburnu’nda dehşet: Eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı!Zeytinburnu’nda dehşet: Eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı!Yurt
ekmek protesto istifa zam kazakistan Erzincan
Günün Manşetleri
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti
Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı yolda!
Limon ve elmaya ihracat denetimi
Çocuk katil olmaz, ihmal edenlere göz yumulmayacak
Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası
52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu? Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu
Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?