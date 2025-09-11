Bir kentte ekmeğe zam!
Erzincan’da ekmek fiyatlarına yeniden zam yapıldı. Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı’nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı ile alınan karar doğrultusunda ekmek fiyatları 12 Eylül 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde artırıldı.
Kentte uzun süredir 12 TL’den satılan 210 gramlık ekmek, yeni zam kararıyla birlikte 15 TL olarak belirlendi. Fiyat artışının bugünden itibaren yürürlüğe girdiği duyuruldu.
Fırıncılar Odası, zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artışı gösterdi. Fırıncılar, artan maliyetler karşısında mevcut fiyatlarla üretim yapmanın zorlaştığını vurguladı.
SON ZAM ŞUBATTA YAPILMIŞTI
Erzincan’da ekmeğe en son zam 2025 yılının şubat ayında yapılmıştı. Yeni kararla birlikte ekmek fiyatı yıl içinde ikinci kez artmış oldu.