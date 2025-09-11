Zeytinburnu’nda dehşet: Eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Zeytinburnu’nda bulunan Özel Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Yönetim Binası Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane yönetimine ziyarette bulunan Sezai Gülmez, kendisini takip eden motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan Gülmez, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER BEYOĞLU’NDA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan motosikletli iki şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu Beyoğlu’nda yakalandı. Yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin A.K. ve Ş.D. olduğu tespit edilirken, A.K.’nin çeşitli suçlardan 11 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada bir silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Saldırıdan yaralı kurtulan Sezai Gülmez, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'nin Zeytinburnu’ndaki hastanesine gittim, yönetim binasındaydım. Kiracısı olduğum vakıfla bir toplantım vardı. Onun çıkışında bir motosiklet görmüştüm. Sonra polisi arayayım dedim, polis gelmeden aynı motosikletle gelen şüpheliler, makineli tüfek ve fişek çıkardı. O esnada kendimi içeriye attım. Mermi bileğimden içeri girdi. Bu 4’üncü saldırı oldu.”