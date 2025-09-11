Busenaz Sürmeneli’den çarpıcı mesaj: "Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz"

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda 65 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Kazakistanlı rakibi Aida Abikeva ile karşılaştı. Mücadeleyi kaybeden milli sporcu, turnuvaya bu turda veda etti.

“YENİLDİM AMA VİCDANIM ÇOK RAHAT”

Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan Sürmeneli, şu sözleri kullandı:

“Bahane aramaya gerek yok. Yenildim. Evet, yenildim. Böyle olması gerekiyordu ve oldu. Ama şunu unutmayın: Elimden gelenin fazlasını yaptım. İçim, ruhum, vicdanım çok rahat. Çünkü en yakınımdakiler her anıma şahit oldu. Aç kalarak uyuduğum günler, sakatlandığım anlar, antrenmanda nefes nefese yere yığıldığım dakikalar… Hepsi yaşandı, hepsi gerçeğin ta kendisi.”

Açıklamasında kamuoyuna da seslenen Sürmeneli, “Birini eleştirmeden, yere vurmadan önce o insanın nelerden geçtiğine, nelerden vazgeçtiğine bakın. Siz sadece 9 dakika izliyorsunuz, biz ise 7/24 o 9 dakika için yaşıyoruz. Klavyenin başından yazmak kolaydır ama biraz durup düşünmek, karşındakiyle gurur duymak insana yakışandır.” dedi. Farklı bir sıklette mücadele ederek kendisini sınadığını söyleyen milli boksör, “Keşke dememek için, içimde pişmanlık bırakmamak için yeni bir şey denedim. Denedim ve evet, sonucunda içim hala çok rahat.” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUKLARIM VAR, DAHA DA GÜÇLENECEĞİM”

Kariyerinde birçok başarıya imza attığını hatırlatan Sürmeneli, “Allah bana bugüne kadar her şeyde şampiyonluk nasip etti. Koleksiyonumda olmayan madalya yok. Eğer bugün bunları yaşıyorsam, demek ki bazı şeyleri öğrenmemi istediği içindir. Ben öğrenerek, daha da güçlenerek yoluma devam edeceğim.” sözleriyle mesajını noktaladı.

Sözlerini taraftarlarına teşekkür ederek tamamlayan milli sporcu, “Son olarak şunu asla unutmayın: Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz.” ifadeleriyle mücadele azmini ortaya koydu.