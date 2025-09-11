2025 Emniyet atamaları açıklandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti
Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Terörle Mücadele Daire Başkanı ise Yusuf Topcan oldu.
Resmî Gazete’de yayımlanan emniyet müdürü atamalarının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki daire başkanlıklarına getirilen isimler de kesinleşti.
YERLİKAYA YENİ ATAMALARI AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre atamalar şöyle:
Serdar Büyükleblebici – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili
Ünsal Hayal – Özel Harekat Başkanı
Ümit Mutlu – Trafik Başkanı
Yusuf Topcan – Terörle Mücadele Daire Başkanı
Fikret İşgören – Koruma Daire Başkanı
Mehmet Umutlu – Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Murat Çelik – TBMM Koruma Daire Başkanı
Fatih Yalçın – Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı
Güven Çopur – Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı
Mustafa Akdam – Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı
YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLEĞİ
Bakan Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarına başarı diledi. Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:
"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."
İLLERİN EMNİYET MÜDÜRLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Ayrıca 37 ilin emniyet müdürü de değişti. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar ile bu atamalar resmileşti.