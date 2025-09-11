2025 Emniyet atamaları açıklandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmî Gazete’de yayımlanan emniyet müdürü atamalarının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki daire başkanlıklarına getirilen isimler de kesinleşti.



YERLİKAYA YENİ ATAMALARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre atamalar şöyle:

Serdar Büyükleblebici – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili

Ünsal Hayal – Özel Harekat Başkanı

Ümit Mutlu – Trafik Başkanı

Yusuf Topcan – Terörle Mücadele Daire Başkanı

Fikret İşgören – Koruma Daire Başkanı

Mehmet Umutlu – Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Murat Çelik – TBMM Koruma Daire Başkanı

Fatih Yalçın – Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı

Güven Çopur – Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı

Mustafa Akdam – Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı



YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLEĞİ

Bakan Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarına başarı diledi. Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."



İLLERİN EMNİYET MÜDÜRLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Ayrıca 37 ilin emniyet müdürü de değişti. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar ile bu atamalar resmileşti.