Grok’a Türkiye darbesi: X hesabına erişim engeli kararı alındı

Türkiye, Elon Musk’ın yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok’un X hesabına erişim engeli getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre, Türkiye’de Grok’un X (eski adıyla Twitter) üzerindeki resmi hesabına erişim engeli getirildi. Kararın ardından, kullanıcıların söz konusu hesaba erişim sağlayıp sağlayamayacağı konusu gündeme taşındı.

Alınan erişim engeli kararına rağmen, X platformunun henüz bu kararı uygulamadığı ifade edildi. 

GROK NEDİR?

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in geliştirdiği Grok, yapay zekâ destekli bir sohbet robotu olarak öne çıkıyor. OpenAI’ın ChatGPT’sine rakip olarak konumlanan Grok, doğrudan X platformu üzerinden kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor.

sosyal medya twitter Elon Musk
