Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin İsrail yapımı RADA RPS-42 model çok fonksiyonlu radar istasyonunu vurduğunu bildirdi. Açıklamada, füze ve topçu mühimmatı depoları ile askeri teçhizat depolarının da hedef alındığı kaydedildi.

Bakanlık, Donbas hattında bazı önemli yerlerin ele geçirildiğini belirterek, “Doğu askeri birlikleri aktif taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Sosnovka yerleşim birimini kurtardı.” ifadesini kullandı.

Duyuruda, 147 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurları ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı alanların ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamalarda, Ukrayna ordusunun bir süredir RADA RPS-42 radarlarını kullandığı; bu sistemlerin 3D hava gözetleme, mini İHA tespiti ve kısa–orta menzilli hava savunma sistemleri için erken uyarı/ hedef tespiti görevlerinde yer aldığı hatırlatıldı.