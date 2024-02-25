Donald Trump: "Haydutlar, uzaylılar, faşistler..."

4 yıl önce ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmesi halinde ülkenin sınırlarının yok olacağı, orta sınıfın büyük bir kısmının yok edileceği ve şiddetli suçların artacağı konusunda uyarıda bulunduğunu kaydeden Eski ABD Başkanı Donald Trump, “Her konuda haklı çıktık.” dedi. Trump, Biden'ın tekrar seçimleri kazanması halinde her şeyin çok daha kötüleşeceğini savundu. Sınırdan yasa dışı yollarla geçen göçmenleri “yasa dışı uzaylılar” olarak tanımlayan Trump, Biden'ın yeniden seçilmesi durumunda göçmen sayısının 50 milyonu geçeceğini, sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim sisteminin çökeceğini, çetelerin ABD topraklarını işgal edeceğini kaydetti. Başkanlığı sırasında sınıra duvar inşa ettiğini söyleyen Trump, sınırın en güvenli haline kavuştuğunu söyledi. Trump, Biden ve “haydutlarının” tekrar kazanması halinde Çin'in ABD'ye hükmedeceğini belirterek, “Ben Çin'in elinden 400 milyar dolar aldım. Çok mutlu olmadılar. Sonra birden Çin virüsü çıktı.” ifadelerini kullandı.

Görevi boyunca hiç savaş çıkmadığını iddia eden Trump, “Görevde olsaydım ne İsrail'e saldırı ne Ukrayna'da savaş olurdu.” diye konuştu.

Ayrıca, görev yaptığı dönemde İran'ın iflas ettiğini ve Hamas ile Hizbullah'ı finanse edecek durumda olmadığını belirten Trump, şimdi Tahran'ın tekrar zenginleştiğini dile getirdi. Trump, başkan olduğu dönemde çok kısa sürede DEAŞ terör örgütünü de yok ettiğini kaydederek, askerlerle görüşmelerinde görevlerini yapmaya izin verilmediğini öğrendiğini ve bunu tersine çevirerek terör örgütünü 4 haftada yok ettiklerini iddia etti.

BIDEN'IN ETRAFINDAKİLER 'ÇOK KÖTÜ FAŞİSTLER'

Biden'ın “ne olup ne bittiğinin” farkında olmadığını ancak etrafında “çok kötü faşistler” olduğunu anlatan Trump, “Trump'a bir oy özgürlüğünüz için bir oy olacak. Tiranlıktan çıkışın pasaportu olacak.” dedi. Trump, Biden'ın demokrasi için tehdit olduğunu belirterek, “Bugün sizin karşınızda sadece geçmişteki ve gelecekteki başkanınız olarak değil, siyasi bir muhalif olarak duruyorum.” şeklinde konuştu.