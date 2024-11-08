Donald Trump, özel kalem müdürünü duyurdu

ABD'de merakla beklenen başkanlık seçimlerini kazanan isim Cumhuriyetçi aday Donald Trump oldu. Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni özel kalem müdürünün kim olacağını da açıkladı. Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın olacağını bildirdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi.

Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.