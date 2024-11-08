Donald Trump, özel kalem müdürünü duyurdu

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, yeni Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünü duyurdu. Trump, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın özel kalem müdürü olacağını açıkladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Donald Trump, özel kalem müdürünü duyurdu
Yayınlanma:

ABD'de merakla beklenen başkanlık seçimlerini kazanan isim Cumhuriyetçi aday Donald Trump oldu. Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni özel kalem müdürünün kim olacağını da açıkladı. Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın olacağını bildirdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi.

Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Putin'den Trump'a mesajPutin'den Trump'a mesajDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

donald trump Beyaz Saray abd
Günün Manşetleri
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
41 şehirde Kalkan-28 operasyonları
Özgür Özel'den MİT iddiası
CHP'ye talimat verdi
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Çok Okunanlar
Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat" Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat"
Putin'den Trump'a mesaj Putin'den Trump'a mesaj
Suruç Devlet Hastanesi'nde taciz şoku: Doktor gözaltına alındı Suruç Devlet Hastanesi'nde taciz şoku: Doktor gözaltına alındı
Bekçilere yeni yetki verildi: Artık o işlemi yapabilecekler Bekçilere yeni yetki verildi: Artık o işlemi yapabilecekler
Kamyonetin arkasında 11 kişinin cesedi çıktı Kamyonetin arkasında 11 kişinin cesedi çıktı