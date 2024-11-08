Putin'den Trump'a mesaj

Putin, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuştu.

Trump'ın kendisine yönelik suikast girişimi esnasında sergilediği davranıştan etkilendiğini belirten Putin, "Bundan etkilendim. Cesur bir adam olduğu ortaya çıktı. Bu sadece kaldırdığı eli ve kendi idealleri için, ortak idealleri için savaşmanın ödülü ile ilgili değil." dedi.

Putin, Trump'ın devlet başkanlığında son dönemini geçireceğini ve olabilecekleri bilmediğini dile getirerek, "(Trump tarafından) Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna krizinin sona ermesine katkıda bulunma arzusuyla ilgili bazı şeyler ifade edildi. Bence bu en azından dikkate almaya değer." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD'de halkın güvenerek seçtiği devlet başkanıyla çalışacağını daha önce ifade ettiğini söyleyen Putin, "Gerçekten de böyle olacak. Bu fırsatı onu ABD başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etmek için kullanmak istiyorum. Eğer herhangi biri temaslara devam etmek istiyorsa buna karşı değiliz." diye konuştu.

Putin, "Trump ile konuşmaya hazır mısınız?" şeklindeki soruya, "Hazırım, hazırım." karşılığını verdi.

