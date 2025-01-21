Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. ABD, eski Başkan Joe Biden döneminde Paris İklim Anlaşması'na yeniden taraf olmuştu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı
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ABD Kongresi'nde yemin ederek resmen göreve başlayan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk gününde politika önceliklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha ayrılacağını belirtti.

İlk kez başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump, ABD'yi, 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekmişti.

Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ülkesinin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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