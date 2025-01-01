Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, New Orleans şehrinde düzenlenen saldırıyla ilgli açıklama yaptı. Trump, saldırının "ülke dışından gelen bir suçlu" tarafından gerçekleştirildiğini ima etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
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ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmdi. FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanıldı.

TRUMP'TAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından New Orleans şehrinde düzenlenen saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.

"Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti.

Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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