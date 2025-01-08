Donald Trump'tan çarpıcı operasyon açıklaması! Erdoğan ile ilgili de konuştu

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, Suriye’deki Amerikan askeri varlığı ve Türkiye’nin PKK/YPG’ye olası operasyonu konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Florida’da basın toplantısı düzenleyen Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan rica ederek durduğunu söyledi.

Trump, "Erdoğan, kendisinden belirli kişilere karşı harekete geçmemesini rica ettiğimde bunu kabul etti. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz; Kürtler. Ne kadar süreceğini bilmiyorum çünkü onlar doğal düşmanlar. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Ama Erdoğan bunu henüz yapmadı ve geçmişte de yapmadı. Harekete geçtiğinde ona, 'Lütfen yapma' dediğimde durdu." dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk ordusuna övgüler düzen Trump, Suriye’deki 2 bin Amerikan askerini çekip çekmeme konusunun da Türkiye’ye bağlı olduğunu söyledi.

Trump, "Askerlerle ilgili size bir şe söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." dedi.

Suriye'de HTŞ'nin Şam'a doğru ilerlediği süreçte, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu da mevzi genişletmeye çalışan PKK/YPG'ye karşı operasyon başlatmıştı. Ancak operasyonlar, Ayn El Arap'a gelindiğinde durdu.