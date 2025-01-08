Trump'tan Kanada ile ilgili flaş paylaşım! ABD'nin parçası olarak gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada'yı ABD'nin parçası olarak gösteren bir harita paylaştı. Trump, uzun süredir Kanada'nın 51. eyalet olarak ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunuyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Trump'tan Kanada ile ilgili flaş paylaşım! ABD'nin parçası olarak gösterdi
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan Kanada ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Donald Trump, Kanada'yı ABD'nin parçası olarak gösteren bir haritayı Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından takipçileriyle paylaştı.

Donald Trump, uzun süredir Kanada'nın 51. eyalet olarak ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunuyor. Trump'ın paylaştığı haritada, Kanada ve ABD tek bir ülke olarak görülüyor.

Trump'ın paylaşımının, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifasını açıklamasının ardından gelmesi de dikkati çekti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Kanada'nın ABD'ye dahil olması gerektiğini savunarak, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" demişti.

Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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