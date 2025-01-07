Trump'tan kritik açıklama: "Hamas elindekileri rehineleri 20 Ocak'a kadar bırakmazsa..."

Son dakika haberi olarak, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, "Hamas, elindeki rehineleri 20 Ocak'a kadar serbest bırakmazsa büyük bir felaket yaşanacak" şeklinde bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da açıklamalar yapan Trump, "Erdoğan arkadaşım ve saygı duyduğum biri onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...