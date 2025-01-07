Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan bazı ifadeler:

"Vilayetlerimizde Cumhurbaşkanını temsil eden valilik makamı, devletin milletle bütünleştiği yegâne noktadır. Devletin dini adalettir. Valilik, devletin halka uzanan elidir; vicdan ve merhamet makamıdır. Valilik makamının temel ilkesi daima ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemektir. Milletin bedduasını alan, ne bu dünyada ne de ahirette huzur bulabilir."

"Devlet geleneğimiz, geleceği inşa eden bir anlayışa dayanır. Türkiye Yüzyılı misyonumuz da bu geleneğin bir tezahürüdür."

"Ülkemizin her köşesinde kalkınmayı, refahı ve adaleti hakim kılmak istiyorsak, işe şehirlerimizden başlamamız gerekir."

"Valilerimizden en büyük beklentimiz, devlete ait olan emaneti ve kaynakları şehirlerimizin yararına kullanmalarıdır. Yetim, öksüz ve kimsesizler gibi devletin şefkatine muhtaç olan kimselerin yanında olmalarını istiyoruz. Makam odalarına sıkışıp kalmamalarını, telefonlarını ve gönüllerini vatandaşlara açık tutmalarını bekliyoruz."

"Vatandaşımıza eşit muamele etmek, yaşam tarzımız olmalıdır. Ne tek parti faşist zihniyeti ne de 28 Şubat uygulamalarının bugünün Türkiye’sinde yeri vardır. Ayrımcılık ve millete karşı efendik taslama anlayışı geçmişte kaldı."

"Biz, ilçe, köy ve mahalleleriyle şehrin tamamını kucaklayan ve kerim devlet anlayışımızı hakkıyla tatbik eden valiler görmek istiyoruz."

"Mülki idari amirlerimizden yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalışmalarını bekliyoruz. Teknoloji ve iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak şehirlerimize yeni ufuklar açmak, sizin görevinizdir."

"6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadık. Bu afet dönemi, idarecilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreç, hızlı karar alabilen, elini taşın altına koyabilen idarecilerin ne denli kritik bir rol oynadığını gösterdi."

"Suriye'de 61 yıllık Baas diktatörlüğünün çökmesiyle yeni bir döneme girilmiştir. Sednaya hapishanesinden gelen vahşet görüntüleri, yıllardır süren insanlık dışı bir yönetimin izlerini bizlere gösterdi. İnsanlık adına dehşet verici haberlerle karşılaşıyoruz. 13 yıllık katliam politikasının verdiği zarar 500 milyar doları aşmıştır. Suriye’nin yeniden inşası için fiziki altyapı ve ekonomik düzenin kapsamlı şekilde yeniden kurulması gerekiyor."