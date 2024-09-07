Dostoyevski’nin torunu Dmitry hayatını kaybetti

Ailesi, 4 Eylül'de sosyal medya aracılığıyla bu acı haberi paylaştı. Yapılan açıklamada, "Sevgili dostlarımız ve Dmitry Andreyeviç’in takipçileri, bugün büyükbabamızı kaybettik" ifadeleri yer aldı.

1945 doğumlu Dmitry Dostoyevski, hayatı boyunca yaklaşık 20 farklı meslekte çalıştı. Bir dönem St. Petersburg’da tramvay şoförlüğü (vatman) yapan Dostoyevski, bu hattın, ünlü dedesinin eserlerinde betimlediği şehrin güzergahlarından geçtiğini belirtmişti.

Dostoyevski, farklı mesleklerde deneyim kazanma arzusunu büyükbabası Fyodor Dostoyevski’den miras aldığını dile getiriyordu. Emeklilik döneminde sosyal medyada aktif hale gelen Dmitry Dostoyevski'nin 10 bine yakın takipçisi bulunuyordu.