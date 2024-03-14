Dr. Mehmet Perinçek uluslararası gündemi değerlendirdi!

Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile de savunma anlaşmaları yapan Fransa'nın eylemlerini Dr. Mehmet Perinçek değerlendirdi. Perinçek, dünyadaki cepheleşmeye dikkat çekti.

Editör: Kıvanç Özdal

Fransa Senatosu, Ukrayna ile yapılan güvenlik anlaşmasını onayladı. Fransa geçen haftada Gagavuzya ile sorun yaşayan Moldova ile bir savunma işbirliği anlaşması yapmıştı. Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile de savunma anlaşmaları yapan Fransa'nın eylemlerini Dr. Mehmet Perinçek değerlendirdi. Perinçek, dünyadaki cepheleşmeye dikkat çekti.

Fransız Senatosu, Ukrayna ile güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı. Fransa Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu başladığından beri Ukrayna ya 2 milyar 600 milyon avro değerinde askeri malzeme gönderdi.

Fransa Ukrayna'nın yanı Rusya ile gerilim yaşayan Moldova ile de geçen hafta bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Azerbaycan'a karşı Ermenistan ile de savunma işbirliği anlaşması yapan Fransa'nın ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile de benzer anlaşmaları bulunuyor. Fransa'nın Türkiye, Rusya ve Azerbaycan ile ihtilâfı bulunan devletler ile art arda yaptığı savunma anlaşmaları dikkat çekiyor.

Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek yapılan bütün bu anlaşmaların dünyadaki cepheleşmeyi nesnel bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Perinçek, Avrupa'daki militarizasyon sürecine de dikkat çekti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# mehmet perinçek # fransa
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