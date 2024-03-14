CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel : "Sınır ötesi hareket yeni mi aklınıza geldi?"

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, olası sınır ötesi operasyonun Ak Parti tarafından seçim malzemesi yapıldığını savundu.

Editör: Seda Akyüz

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, olası sınır ötesi operasyonun Ak Parti tarafından seçim malzemesi yapıldığını savundu. Partisinin İstanbul İl Binası'ndaki para sayma görüntülerinin de yine iktidar tarafından provoke edildiğini belirtti.


CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Ankara'daki genel merkezde yapıldı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Deniz Yücel kamera karşısına geçti. Gündeminde olası sınır ötesi harekat vardı. Harekat üzerinden iktidarı eleştirdi.

Parti Sözcüsü, yargıya intikal eden CHP İstanbul İl Binası'ndaki para sayma görüntülerine ilişkin de konuştu.

Yücel: "Kayıt altına alınan para sayma görüntüleri MYK'da gündem olmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerekli açıklamayı yaptı. Seçimlere 20 gün kala böyle bir şeyin gündeme getirilmesi AKP'nin çaresizliğin net şekilde gösteriyor. Provakatif işler ve eylemler her seçim öncesinde yaşanıyor. Medet umanların avuçlarını yalayacaklarını rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # 31 mart seçimleri
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