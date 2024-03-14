Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İmamoğlu'na :"Gerekirse işçi de hamal da oluruz!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bakanlık Büyükşehir'in taşeronu durumuna düştü" sözlerine yanıt verdi. Uraloğlu "Gerekirse işçi de oluruz, hamal da oluruz, taşeron da oluruz." dedi.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sivas'ta katıldığı fabrika açılışından Ekrem İmamoğlu'nun polemik yaratan sözlerine yanıt verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün katıldığı bir açılışta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını eleştirmişti. İmamoğlu, İstanbul'da Bakanlığın yaptığı metroların parasını da belediyenin verdiğini söyleyerek "o metroları da biz yaptık demek hakkımız aslında" demişti.



Bakan Abdülkadir Uraloğlu, İmamoğlu'nun "Bakanlık İBB'nin taşeronu durumuna düşmüştür" sözlerine karşılık verdi. Uraloğlu "İşçi de oluruz, hamal da oluruz, taşeron da oluruz" ifadelerini kullandı.