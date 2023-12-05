Dublin'de Filistin Bayrağı Göndere Çekilecek!

İrlanda Dublin'de Gazze ile dayanışma için Filistin bayrağı göndere çekilecek. Karar İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Dublin'de Filistin Bayrağı Göndere Çekilecek!
Dublin'de Filistin Bayrağı Göndere Çekilecek!

Irish Independent gazetesinin haberine göre, dün akşam, kasımın başında meclise sunulup kabul edilmeyen Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önerge, yapılan oylama sonucu meclisten geçti.

Bağımsız Dublin Belediye Meclisi Üyesi Cieran Perry, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurarak, Gazze halkıyla dayanışma için Filistin bayrağının 7 gün boyunca belediye binasında göndere çekileceğini belirtti.

İsrail Gazze'de BM Okuluna Saldırdıİsrail Gazze'de BM Okuluna SaldırdıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# irlanda # Dublin # filistin
Çok Okunanlar
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi!
İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi!
Öne Çıkanlar ASYA’DA DEVLET PRATİĞİ | ASYA’DA DEVLET BİRİKİMİ ÇALIŞTAYI | 4. Oturum ASYA’DA DEVLET PRATİĞİ | ASYA’DA DEVLET BİRİKİMİ ÇALIŞTAYI | 4. Oturum 10 Gün Boyunca Nara Tuz Döküp Yiyin! 10 Gün Boyunca Nara Tuz Döküp Yiyin!