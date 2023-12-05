Dublin'de Filistin Bayrağı Göndere Çekilecek!
İrlanda Dublin'de Gazze ile dayanışma için Filistin bayrağı göndere çekilecek. Karar İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.
Irish Independent gazetesinin haberine göre, dün akşam, kasımın başında meclise sunulup kabul edilmeyen Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önerge, yapılan oylama sonucu meclisten geçti.
Bağımsız Dublin Belediye Meclisi Üyesi Cieran Perry, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurarak, Gazze halkıyla dayanışma için Filistin bayrağının 7 gün boyunca belediye binasında göndere çekileceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı