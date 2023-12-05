İsrail Gazze'de BM Okuluna Saldırdı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde çok sayıda kişinin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Muin Okulu'nu bombaladığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail saldırısı sonrası çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.