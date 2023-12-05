İsrail Gazze'de BM Okuluna Saldırdı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir okulu vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

İsrail Gazze'de BM Okuluna Saldırdı
İsrail Gazze'de BM Okuluna Saldırdı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde çok sayıda kişinin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Muin Okulu'nu bombaladığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail saldırısı sonrası çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Kassam Tugayları, İsrail’e Ait 28 Askeri Aracı Vurduklarını DuyurduKassam Tugayları, İsrail’e Ait 28 Askeri Aracı Vurduklarını DuyurduDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # Birleşmiş milletler
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