Kassam Tugayları, İsrail’e Ait 28 Askeri Aracı Vurduklarını Duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracı hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları, İsrail’e Ait 28 Askeri Aracı Vurduklarını Duyurdu

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail ordusuna ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Son 24 saatte Gazze'deki tüm cephelerde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracın hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu araçlardan bazılarının tümüyle bazılarının da kısmen imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunda can kayıplarının olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'deki hedeflere yönelik çok sayıda roket fırlatıldığı aktarıldı.

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# israil # gazze # hamas # İzzeddin Kassam Tugayları
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