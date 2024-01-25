Dünya devi bin 900 kişiyi işten çıkarıyor!

The Verge'de yer alan habere göre, Microsoft Gaming'in Üst Yöneticisi (CEO) Phil Spencer oyun biriminde çalışan bin 900 kişiye işlerine son verildiğini bildiren bir mektup gönderdi.

Notta,Spencer, Activision, Blizzard ve King ekiplerinin Microsoft'a katılmasının üzerinden üç ayı aşkın zaman geçtiğini anımsatarak, Microsoft Gaming ve Activision Blizzard yöneticilerinin büyüyen işlerin tamamını destekleyecek sürdürülebilir bir maliyet yapısına sahip strateji ve uygulama planı üzerinde birleşmeye kararlı olduğunu aktardı.

Buna göre oyun biriminde yaklaşık bin 900 kişinin işine son verme kararı aldıklarını ifade etti.

YÜZDE 9'U İŞTEN ÇIKARILACAK

Bu sayı, 22 bin çalışana sahip Microsoft'un oyun birimi, iş gücünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ediyor.

İşten çıkarmadan Activision Blizzard, Xbox ve ZeniMax çalışanlarının etkilenebileceği kaydediliyor.

Ayrıca Blizzard'ın Yöneticisi Mike Ybarra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blizzard'dan ayrılacağını açıkladı.

Microsoft, geçen yıl ekim ayında Call of Duty ve Diablo gibi oyunların geliştiricisi Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almıştı.