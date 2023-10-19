Dünya Filistin İçin Ayağa Kalktı

Dünya İsrail siyonizmine ve ABD emperyalizmine karşı ayakta. Bir çok ülkede İsrail’e tepki, Filistin’e destek eylemleri sürüyor. Washington’da binlerce Yahudinin toplandığı “Filistin'e destek” gösterisinde en az 500 kişi tutuklandı. Kongre Üyesi Rashida Tlaib, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Biden’in İsrail’i kucaklamasına karşı olan yüzlerce kişi ABD Kongresi’ni bastı. Kongre'de oturma eylemi yaptı. Washington dışında, New York, Şikago, Kaliforniya’da da Filistin’e destek için kalabalıklar toplandı. Avrupa’nın başkentleri de ayaktaydı. AB’li liderlerin politikaları ayaklar altına alındı. Halk Filistin’e destek için sokaklardaydı. İtalya’nın başkenti Roma, İspanya’nın Barselona kentinde gösteriler düzenlendi.

Ve Batı Asya. Bahreyn, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Lübnan, Tunus, Ürdün, Cezayir, Yemen, Fas, Irak, Libya halkı Filistin ile dayanışma için meydanlardaydı. Binlerce kişi ABD ve İsrail’in Büyükelçilik binalarına yürüdü. Filistin bayrakları ile yapılan yürüyüşlerde, “Kahrolsun ABD ve İsrail” sloganları atıldı.