Dünya Filistin İçin Ayağa Kalktı

Dünya halkları emperyalizme karşı Filistin’in yanında. Avrasya’dan Avrupa’ya dünyanın dört bir yanında binlerce kişi meydanlarda, Filistin bayrakları ile yürüyüşte. “Kahrolsun emperyalizm ve siyonizm” sloganlarının yükseldiği noktalardan biri de ABD’nin başkenti Washington oldu.

Dünya Filistin İçin Ayağa Kalktı
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Dünya İsrail siyonizmine ve ABD emperyalizmine karşı ayakta. Bir çok ülkede İsrail’e tepki, Filistin’e destek eylemleri sürüyor. Washington’da binlerce Yahudinin toplandığı “Filistin'e destek” gösterisinde en az 500 kişi tutuklandı. Kongre Üyesi Rashida Tlaib, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Biden’in İsrail’i kucaklamasına karşı olan yüzlerce kişi ABD Kongresi’ni bastı. Kongre'de oturma eylemi yaptı. Washington dışında, New York, Şikago, Kaliforniya’da da Filistin’e destek için kalabalıklar toplandı. Avrupa’nın başkentleri de ayaktaydı. AB’li liderlerin politikaları ayaklar altına alındı. Halk Filistin’e destek için sokaklardaydı. İtalya’nın başkenti Roma, İspanya’nın Barselona kentinde gösteriler düzenlendi.

Ve Batı Asya. Bahreyn, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Lübnan, Tunus, Ürdün, Cezayir, Yemen, Fas, Irak, Libya halkı Filistin ile dayanışma için meydanlardaydı. Binlerce kişi ABD ve İsrail’in Büyükelçilik binalarına yürüdü. Filistin bayrakları ile yapılan yürüyüşlerde, “Kahrolsun ABD ve İsrail” sloganları atıldı.

Filistin Direnişine Böyle Destek Oldular! Batı Şeria'da İş Yerleri Greve Gitti!Filistin Direnişine Böyle Destek Oldular! Batı Şeria'da İş Yerleri Greve Gitti!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# filistin # abd # israil
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