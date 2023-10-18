Dünya Halkları İsrail Saldırganlığına Karşı Ayağa Kalktı

İsrail'in katliamlarına karşı dünya ayakta, mazlum milletler sokakta... İran, Irak, Lübnan; Suriye, Tunus, Ürdün; Libya, Fas, Ülkeler farklı olsa bile yürekler bir. On binler ellerde Filistin bayrakları dillerde tek bir slogan ile ABD Büyükelçilik binalarının kapısına dayandı.

Dünya Siyonist İsrail'in Saldırganlığına Karşı Ayağa Kalktı

Irak'ın başkenti Bağdat ve Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD ve İsrail Büyükelçileri ateşe verilmek istendi. İran'ın tüm kentleri geceyi meydanlarda geçirdi. Gazze'de el Ehli Baptist hastanesinde şehit olanlar için Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine intikam yemini anlamına gelen siyah bayrak çekildi. Yüzlerce Moritanyalı, Nuakşot kentindeki Amerikan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Filipinler'deyse şehitler için yürüyüş yapıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Avrupa ve Amerika'da da Eylemler Yapıldı

Siyonist İsrail'in katliamlarına ortak olan Avrupa hükümetlerin yasakları halkı engelleyemedi. Öfkeli kalabalıklar Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da eylemdeydi. Polis Filistin'e destek veren İsrail'e tepki gösteren Avrupa halkını şiddetle dağıtmaya çalıştı. Almanya'da göstericiler yerlerde sürüklendi. Hollanda'nın Lahey kentinde İsrail bayrakları büyükelçilik binası önünde yakıldı. ABD Başkanı Joe Biden katliam sabahı İsrail'le kucaklaşırken New York, Washington ve Philadelphia'da gösteriler vardı. ABD halkı Biden yönetiminin İsrail ve Ukrayna yardımlarına, yaşananlara tepkiliydi.