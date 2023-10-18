Siyasilerden İsrail'e Tepki!

İsrail'in, Gazze’de bir hastaneyi vurarak en az 500 sivili katletmesinin ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsrail’e tepki gösterdi.

Siyasi Liderler İsrail'e Tepki Gösterdi

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti Hükümetine dış politikasını acilen değiştirme ve Türkiye’deki ABD üslerini kapatma çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e ''Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.'' sözleriyle tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ziyaretini de eleştirdi. Gazze’de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir.Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden’ın İsrail’e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İsrail'in hastane katliamını kınadı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler de ortak bildiri yayımladı. Bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.