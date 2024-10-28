Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklıklarla ilgili korkutan uyarı! Gelecek yıllardaki tehlikeye dikkati çektiler

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde sera gazı yoğunluğunun 2023'te rekor seviyelere ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sera gazı yoğunluğunun yükselmesinin gelecek yıllarda sıcaklık artışlarına neden olacağı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklıklarla ilgili korkutan uyarı! Gelecek yıllardaki tehlikeye dikkati çektiler
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sera gazı yoğunluğu ve bunun hava sıcaklığına etkisine ilişkin rapor yayımladı. Raporda, sera gazı yoğunluğunun 2023'te rekor seviyelere ulaştığı ve bu durumun gelecek yıllarda sıcaklık artışlarına sebep olacağı uyarısı yapıldı.

Karbondioksit oranının, hiç olmadığı kadar hızlı şekilde atmosferde biriktiği kaydedilen raporda, "Karbondioksit konsantrasyonları sadece 20 yılda yüzde 11,4 arttı." ifadesi kullanıldı.

Raporda, 2023'te atmosferdeki karbondioksit artışının 2022'dekinden daha yüksek olduğu da vurgulandı.

Karbondioksit emisyonlarının önemli kısmının atmosferde kaldığı belirtilen raporda, bunun dörtte birinden fazlasının okyanus ve yaklaşık yüzde 30'unun ise kara ekosistemleri tarafından emildiği ancak bu oranların doğa olaylarına bağlı olarak her yıl değiştiği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun bir kez daha rekor seviyeleri ulaştığını hatırlatarak, "Bu, karar vericiler arasında alarm zillerinin çalmasına neden olmalı. Küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin çok altında sınırlama ve sıcaklık artışını sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece sınırlama yönündeki Paris Anlaşması hedefine ulaşmaktan açıkça uzaklaşıyoruz. Bunlar sadece istatistiklerden ibaret değil." ifadelerini kullandı.

Saulo, her bir derecelik sıcaklık artışının insan hayatı ve gezegene olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett ise rapordaki verilerin, potansiyel bir kısır döngüyle karşı karşıya olunduğu konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Barrett, "Doğal iklim değişkenliği karbon döngüsünde büyük rol oynuyor. Ancak yakın gelecekte iklim değişikliğinin kendisi, ekosistemlerin daha büyük sera gazı kaynakları haline gelmesine neden olabilir. Orman yangınları atmosfere daha fazla karbon emisyonu salabilirken, daha sıcak okyanus daha az karbondioksit emebilir. Bu nedenle atmosferde küresel ısınmayı hızlandıracak daha fazla karbondioksit kalabilir. Bu iklim geri bildirimleri, insanlar için kritik endişelerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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