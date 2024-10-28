Anahtar Parti ile ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesi verildi

İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve beraberindeki parti üyeleri, İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini verdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anahtar Parti ile ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesi verildi
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İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'yi (A Parti) kurdu.

Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve beraberindeki parti üyeleri, İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini verdi.

Anahtar Parti ile ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesi verildi - Resim : 1

A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, İçişleri Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Ayhan Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak." dedi.

Partinin adı üzerinde yorumlar yapıldığını belirten Ayhan Erel, "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti ile ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesi verildi - Resim : 2

Erel, birçok kesimden destek gördüklerini belirterek, "Bunu, Türkiye'nin dört bir yanından gece yarısından itibaren akın akın Ankara Ticaret Odası'na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan, heyecanından görmekteyiz. Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983'teki Anavatan, 2001'deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın. Milletimizin gözü aydın olsun, çünkü bu partiyi millet kurdu. Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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