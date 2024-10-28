29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu toplu taşımalar ücretsiz olacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığına bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla konuya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak, "29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." dedi.