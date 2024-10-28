Elektriğe zam mı gelecek?

EPDK'nın konut aboneleri için yıllık tüketim limitini 5 bin kilovatsaate (kWh) düşüreceği öne sürülüyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), bu durumda aylık ortalama tüketimi 417 kWh'yi aşan milyonlarca hane için yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesileceğini ve tüketim aynı kalsa bile faturaların her ay artacağını belirtti.

PDK'nın yeni düzenlemesiyle, 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaat üzeri elektrik tüketimi yapan konut ve ticarethanelerin artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağı iddia edildi.

İddialar sosyal medyada gündem olurken, yüksek tüketim yapan abonelerin faturalarının daha da kabaracağı belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan EMO, 2024 yılı bütçesinden KİT'lere aktarılacak 748,7 milyar TL'lik kaynağın 500,4 milyar TL'lik bölümünün enerji sübvansiyonları amaçlı kullanılacağını hatırlattı.

Açıklamada, tebliğ kapsamına giren tüketicilerin serbest piyasa maliyetlerine doğrudan yansıtıldığı tarifelere mahkum bırakıldığı belirtilerek, bu tarifenin konutlarda uygulanması halinde artan maliyetler karşısında önlem alma ve bu maliyetleri başkasına aktarma şansı da olmayan kişilere piyasa şartlarının yansıtılmasının 'kabul edilemez' olduğu ifade edildi.

Tüketim aynı kalsa da fatura yükselecek

EMO, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tüketeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Bu değer, hesaplama kolaylığı nedeniyle EPDK tarafından da aylık 240 kWh denk gelecek şekilde günlük 8 kWh olarak kabul görmüş ve düşük kademe için bu tüketim değeri kullanılmaya başlanmıştır. Bahsi geçen 417 kWh ise yeni bir kademe haline gelecektir. Aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Tüketim aynı kalsa da hanelere kesilecek fatura, spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Düzenlemenin iptali için harekete geçildi

EMO, söz konusu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıyacağını açıklarken, değişiklikten etkilenecek tüm vatandaşlara da tüketici haklarını koruma çağırısında bulundu.

EMO'dan yapılan açıklamada, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlandırmak için kamunun alım ve fiyat garantileri içeren enerji ihaleleri yerine doğrudan yatırım yapması gerektiği de vurgulanarak "Ekonomik krizi en az hasarla atlatmak için kalkınma perspektifiyle hazırlanan toplumcu bir enerji programının uygulanması artık zorunluluktur. Bu çerçevede elektrik alanında üretimden, dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan EPDK'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.