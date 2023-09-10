Dünyada en çok konuşulan diller açıklandı! İşte Türkçe'nin sırası

Ethnologue, dünyada en çok konuşulan diler listesini yayınladı. Son verilere göre dünyada en çok konuşulan dil belli oldu. Peki açıklanan listeye göre Türkçe kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyada en çok konuşulan diller sıralaması...

Dünyada en çok konuşulan diller açıklandı! İşte Türkçe'nin sırası
Dünyada en çok konuşulan diller açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası
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Ethnologue'nin yayınladığı son verilere göre dünyada en çok konuşulan diler arasında Türkiye de var. Türkiye'nin sıralaması herkesi şaşırttı. Dünyanın en çok konuşulan dili ise İngilizce, ancak hemen ardından Mandarin Çincesi geliyor. İşte Türkçe'nin sırası ve en çok konuşulan diler listesinin ayrıntıları...

DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİLLER

DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİLLER

En çok konuşulan diller içerisinde konuşan kişi sayısı da bulunuyor. Sıralama göre Hintçe dünyanın en çok konuşulan 3. dili konumunda yer alıyor.

Sıra

Dil

Toplam Konuşan Sayısı

1

İngilizce

1 milyar 452 milyon

2

Mandarin Çincesi

1 milyar 118 milyon

3

Hintçe

602 milyon 200 bin

4

İspanyolca

548 milyon 300 bin

5

Fransızca

274 milyon 100 bin

6

Arapça

274 milyon

7

Bengalce

272 milyon 700 bin

8

Rusça

258 milyon 200 bin

9

Portekizce

257 milyon 700 bin

10

Urduca

231 milyon 300 bin

11

Endonezce

199 milyon

12

Almanca

134 milyon 600 bin

13

Japonca

125 milyon 400 bin

14

Nijerya Pidgin’i

120 milyon 700 bin

15

Marathi

99 milyon 100 bin

16

Telugu

95 milyon 700 bin

17

Türkçe (Türkiye)

88 milyon 100 bin

18

Tamilce

86 milyon 400 bin

19

Yue Çincesi

85 milyon 600 bin

20

Vietnamca

85 milyon 300 bin

Sıralamaya göre Türkçe ilk 20'de yer alıyor. Şaşırtan Ethnologue dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 17. sırada bulunuyoruz.

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