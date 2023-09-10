Dünyada en çok konuşulan diller açıklandı! İşte Türkçe'nin sırası

Ethnologue'nin yayınladığı son verilere göre dünyada en çok konuşulan diler arasında Türkiye de var. Türkiye'nin sıralaması herkesi şaşırttı. Dünyanın en çok konuşulan dili ise İngilizce, ancak hemen ardından Mandarin Çincesi geliyor. İşte Türkçe'nin sırası ve en çok konuşulan diler listesinin ayrıntıları...

DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİLLER

En çok konuşulan diller içerisinde konuşan kişi sayısı da bulunuyor. Sıralama göre Hintçe dünyanın en çok konuşulan 3. dili konumunda yer alıyor.

Sıra Dil Toplam Konuşan Sayısı 1 İngilizce 1 milyar 452 milyon 2 Mandarin Çincesi 1 milyar 118 milyon 3 Hintçe 602 milyon 200 bin 4 İspanyolca 548 milyon 300 bin 5 Fransızca 274 milyon 100 bin 6 Arapça 274 milyon 7 Bengalce 272 milyon 700 bin 8 Rusça 258 milyon 200 bin 9 Portekizce 257 milyon 700 bin 10 Urduca 231 milyon 300 bin 11 Endonezce 199 milyon 12 Almanca 134 milyon 600 bin 13 Japonca 125 milyon 400 bin 14 Nijerya Pidgin’i 120 milyon 700 bin 15 Marathi 99 milyon 100 bin 16 Telugu 95 milyon 700 bin 17 Türkçe (Türkiye) 88 milyon 100 bin 18 Tamilce 86 milyon 400 bin 19 Yue Çincesi 85 milyon 600 bin 20 Vietnamca 85 milyon 300 bin

Sıralamaya göre Türkçe ilk 20'de yer alıyor. Şaşırtan Ethnologue dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 17. sırada bulunuyoruz.