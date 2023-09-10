Dünyada en çok konuşulan diller açıklandı! İşte Türkçe'nin sırası
Ethnologue, dünyada en çok konuşulan diler listesini yayınladı. Son verilere göre dünyada en çok konuşulan dil belli oldu. Peki açıklanan listeye göre Türkçe kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyada en çok konuşulan diller sıralaması...
Ethnologue'nin yayınladığı son verilere göre dünyada en çok konuşulan diler arasında Türkiye de var. Türkiye'nin sıralaması herkesi şaşırttı. Dünyanın en çok konuşulan dili ise İngilizce, ancak hemen ardından Mandarin Çincesi geliyor. İşte Türkçe'nin sırası ve en çok konuşulan diler listesinin ayrıntıları...
DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİLLER
En çok konuşulan diller içerisinde konuşan kişi sayısı da bulunuyor. Sıralama göre Hintçe dünyanın en çok konuşulan 3. dili konumunda yer alıyor.
|
Sıra
|
Dil
|
Toplam Konuşan Sayısı
|
1
|
İngilizce
|
1 milyar 452 milyon
|
2
|
Mandarin Çincesi
|
1 milyar 118 milyon
|
3
|
Hintçe
|
602 milyon 200 bin
|
4
|
İspanyolca
|
548 milyon 300 bin
|
5
|
Fransızca
|
274 milyon 100 bin
|
6
|
Arapça
|
274 milyon
|
7
|
Bengalce
|
272 milyon 700 bin
|
8
|
Rusça
|
258 milyon 200 bin
|
9
|
Portekizce
|
257 milyon 700 bin
|
10
|
Urduca
|
231 milyon 300 bin
|
11
|
Endonezce
|
199 milyon
|
12
|
Almanca
|
134 milyon 600 bin
|
13
|
Japonca
|
125 milyon 400 bin
|
14
|
Nijerya Pidgin’i
|
120 milyon 700 bin
|
15
|
Marathi
|
99 milyon 100 bin
|
16
|
Telugu
|
95 milyon 700 bin
|
17
|
Türkçe (Türkiye)
|
88 milyon 100 bin
|
18
|
Tamilce
|
86 milyon 400 bin
|
19
|
Yue Çincesi
|
85 milyon 600 bin
|
20
|
Vietnamca
|
85 milyon 300 bin
Sıralamaya göre Türkçe ilk 20'de yer alıyor. Şaşırtan Ethnologue dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 17. sırada bulunuyoruz.