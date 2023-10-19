Dünya'dan Haberler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Irak’taki ABD ve koalisyon güçleri yakınlarına son 24 saat içinde 3 insansız hava aracı saldırısı yapıldığını ve bir saldırıda koalisyon güçlerinin hafif yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Irak'taki direniş örgütleri ABD üssüne saldırı videosu paylaştı.

Suriye'nin Deyrizor ilinde de ABD askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Haberi geçen Lübnan merkezli Al-Mayadeen televizyon kanalı Hasar ve can kayıpları ile ilgili bilgi vermedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti.

Tokayev, Urumçi'de Çin Komünist Partisi Sincan Uygur Özerk Bölgesi Sekreteri Ma Şingrui ile bir araya geldi. Görüşmede sınır aşan nehirlerin kullanılmasında işbirliğinin önemine işaret eden Tokayev, Çin'den ülkesine turist akışında artış beklediklerini de kaydetti. Ma da Tokayev'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne ziyaretini tarihi olarak nitelendirerek, Kazakistan ile işbirliğini geliştireceklerini bildirdi.

ABD, Venezüella'nın petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya aldı.

ABD'den yapılan açıklamada Venezüella'da petrol ve doğalgaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezüella devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği bildirildi.

Gazprom Çin'e gaz sevkiyatını yüzde 46,6 artırdı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, Çinli petrol ve doğal gaz şirketi CNPC'nin başkanı Dai Houliang ile görüştü. Miller, Çin'e yönelik Moğolistan'daki Soyuz Vostok hattının tasarım çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardı.

Görüşmede Çin'e ilave Rus gaz sevkiyatı gerçekleştirilmesine yönelik bir anlaşma da imzalandı.

X platformu, Yeni Zelanda ve Filipinler'de yıllık 1 dolarlık abonelik hizmeti başlattı.

Açıklamada, yıllık 1 dolar ücretle abone olmayı seçen kullanıcıların, gönderi paylaşmak, gönderi beğenmek ve gönderilere cevap vermek gibi temel işlevleri kullanabildiği bildirildi.