Dünya'dan Haberler

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Starbucks Birleşik İşçileri sendikasına dava açacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi ve Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen KİK-ASEAN ortak zirvesine ilişkin iki sonuç bildirisi yayımlandı. İlk bildiri Filistin meselesi hakkında hazırlandı. "Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı" bildiride taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı. İkinci bildiride ise, KİK ve ASEAN ülkeleri arasında istişarelerde bulunma ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda fikir birliği sağlandığı aktarıldı.

Sergey Lavrov Kim Jong-Un'la Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyongyang'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'la bir araya geldi. Lavrov, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti temaslarının son durağı olarak Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. 2001-2006 döneminde Pyongyang büyükelçisi olarak görev yapan ve Aralık 2016'da Ankara Büyükelçisi olarak görevini yürütürken silahlı saldırıda öldürülen Andrey Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktı.

Putin Rus Ordusundaki Askerleri Ziyaret Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahını ziyaret etti. Karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ile ilgili son durum hakkında rapor alan Putin, Savunma Bakanlığının diğer yöneticileriyle de toplantı yaptı.

Nijer'de Devrik Cumhurbaşkanı Ev Hapsinden Kaçmaya Çalıştı

Nijer'de devrik Cumhurbaşkanı Bazum ev hapsinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Nijerli yetkililer Bazoum ve ailesinin yabancı bir ülkenin yardımıyla 19 Ekim 2023 gecesi Niamey’den helikopterle Nijerya’ya geçmeyi planladığı ancak başarısız olduğunu aktardı.

Türk Balıkçılarının Avlandığı Sular Genişliyor

Türk balıkçısının "vira bismillah" dediği uluslararası sular genişliyor. Bugüne kadar Türk balıkçısının avlanabilmesi için 15 ülkeyle anlaşma veya mutabakat zaptı imzalanırken, Cibuti, Ekvator Ginesi, Madagaskar'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeyle görüşmeler sürdürülüyor. Kutuplarda krill avcılığı yapılabilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Çinli Pilotlar ABD Uçağına Geçit Vermedi

Çinli pilotlar ABD uçağına geçit vermedi. ABD Savunma Bakanlığı, Çin savaş uçaklarının Güney Çin Denizi yakınlarında ABD'ye ait askeri uçağı nasıl engellediğini gösteren görüntülerini paylaştı.