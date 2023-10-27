Dünya'dan Haberler - 27 Ekim 2023

Şanghay İşbirliği Örgütü ŞİÖ 22. Hükümet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Zirveye İran ilk kez tam üye olarak katıldı. Zirvedeki konuşmasına Gazze'de yaşananları hatırlatarak başlayan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhbir, "Filistin halkı susuz, yiyeceksiz ve savunmasız kaldı." dedi. Zirvede Ekonomi, ticaret, gıda güvenliği ve iklim değişikliği konuşuldu.

Kazakistan'da "Anadolu" Caddesi

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki merkez caddelerden birinin adı "Anadolu" oldu. Caddeye Anadolu ismi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla verildi.

Çin ve ABD Dışişleri Bakanları Bir Araya Geldi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le bir araya geldi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Vang Yi, Çin ve ABD'nin ilişkilerini bir an önce sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yoluna döndürmek için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Eski Çin Başbakanı Yaşamını Yitirdi

Eski Çin Başbakanı Li Kıçiang yaşamını yitirdi. Çin'de 2013-2023 yıllarında görev yapan eski Başbakan Li Kıçiang'ın 68 yaşında kalp krizinden hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin ve ABD Uçakları Karşı Karşıya

Çin ve ABD savaş uçakları Güney Çin Denizi'nde 3 metreye kadar yakınlaştı. ABD, "kaza" tehlikesi oluşturduğu için Çin'i suçladı. Çin ise ABD'nin suçlamasını yanıtsız bırakmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ABD’ye ait askeri uçağın uzak mesafelere rağmen, Çin’e gelip güç gösterisi yapmasının deniz ve hava güvenliğindeki risklerin temel nedeni olduğu gibi, bunun bölgedeki barış ve istikrara yararlı olmadığını belirtti.

Yeni Delhi'de Filistin'e Destek Eylemi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de parlamento binası önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sonrası bir grup gösterici gözaltına alındı.

AB Ülkeleri Ukrayna'ya Destek İçin Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, göç, yaptırımlar ve ekonomi konularının görüşmek üzere bir araya geldi. Zirveden Ukrayna'ya destek kararı çıktı.

ABD'de Silahlı Saldırganın Orduda Görev Aldığı Ortaya Çıktı

ABD'nin Maine eyaletinde 18 kişiyi öldüren 60 kişiyi yaralayan silahlı saldırganın ABD ordusunda eğitim aldığı ortaya çıktı. Saldırgan 3 ayrı saldırı yaptıktan sonra kaçmayı başardı. Yeni bir saldırıdan korkan ABD'liler evlerine kapandı. Maine sokakları boş kaldı.