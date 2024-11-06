Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada?

ABD, Çin ve Rusya'nın ilk üç sıradaki konumlarını koruması bekleniyor. ABD, geniş askeri bütçesi, ileri teknolojileri ve dünya genelindeki üsleri sayesinde listenin en üstünde kalmayı sürdürebilir. Çin, askeri kapasitesini hızla artırarak ABD ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken, Rusya ise güçlü kara kuvvetleri ve savunma altyapısıyla dikkat çekiyor, ancak bazı mevcut çatışmalar kaynaklarını zorlamaya devam ediyor.

İLK 10'DA YER ALMASI BEKLENEN ÜLKELER

Asya’dan Hindistan ve Japonya, bölgesel güvenlik endişelerine bağlı olarak askeri harcamalarını artırıyor ve sıralamada üst sıralarda kalmaya devam ediyor. Güney Kore, Fransa, Birleşik Krallık, Pakistan ve Türkiye de askeri kapasiteleri ve stratejik konumları ile ilk 10'da yer alan ülkeler arasında.

TÜRKİYE 2025 YILINDA İLK 10’DA YER ALMAYI HEDEFLİYOR

2024 yılında Türkiye, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 8. sıraya yükseldi. 700’den fazla askeri projeye sahip olan Türkiye, yerli savunma üretimi ve ABD ile Rusya gibi ülkelerle yaptığı silah anlaşmalarıyla kapasitesini güçlendirdi. Türkiye, 355 bin aktif personeli ile NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip.

YÜKSELİŞTEKİ ASKERİ GÜÇLER: 2025 SIRALAMASI

Global Firepower 2025 listesinde yer alması beklenen ve yükselişe geçen 10 askeri güç:

10 - Myanmar

9 - İsveç

8 - Polonya

7 - İspanya

6 - Almanya

5 - İsrail

4 - İran

3 - Türkiye

2 - Japonya

1 - Güney Kore

Türkiye'nin güçlü projeleri, savunma sanayi yatırımları ve stratejik avantajları sayesinde 2025 yılında en güçlü ordular arasında üçüncü sıraya yükselmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin küresel askeri güç dengeleri içindeki konumunu daha da sağlamlaştırabilir.